الاتحاد السكندرى يفوز على الزرقا وديا...

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جدة - عمرو شويل حقق فريق الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى طلعت يوسف الفوز على فريق الزرقا برباعية نظيفة خلال المبارة الوديه التى انتهت منذ قليل على ملاعب الاتحاد بسموحة ، ويستعد فريق الاتحاد السكندرى للدورى الممتاز وإياب دور الـ32 بالبطولة العربية أمام العربى الكويتى. انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى بينما احرز الفريق السكندري أربعة أهداف فى الشوط الثانى عن طريق ، كريم الديب هاتريك" فيكا سجل الهدف الرابع رزاق سيسيه. واطمئن طلعت يوسف على جميع اللاعبين خلال شوطى المباراة ، فيما غاب عن اللقاء كلاً من ، هشام محمد واحمد شلبى ومحمد جدو بسبب وضهم برامج تأهيلية.

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