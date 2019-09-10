شكرا لقرائتكم يد الزمالك 2000 يفوز على الأوليمبى بنتيجة 24 /23... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
شهدت هذه الجولة فوز كلا من هليوبوليس على الطيران 31 /30 وطلائع الجيش على المعادى 31/25 و الاهلى على حدائق الأهرام 44 /32 و 6 أكتوبرعلى جزيرة الورد 25 /15 .
كما شهدت نفس الجولة فوز كلا من، سبورتنج على الحوار 37 /26 و البنك الأهلى على محافظة الفيوم 29 /15 و الزهور على أصحاب الجياد 27 /20 , فيما تعادل سموحة مع الجزيرة 20 /20 .
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