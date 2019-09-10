شكرا لقرائتكم ثلاثية أسترالية في شباك الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح المنتخب الأسترالي مضيفه الكويتي 3- صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاءت الأهداف كلها في الشوط الأول حيث تقدم ماثيو ليكي بهدفين لأستراليا في الدقيقتين السابعة و30 وتكفل آرون موي بالهدف الثالث في الدقيقة 38.

وخاض منتخب أستراليا مباراته الأولى في التصفيات ليحصد أول ثلاث نقاط له محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن الكويت صاحبة المركز الأول والتي خاضت مباراتها الثانية.