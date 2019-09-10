شكرا لقرائتكم رينار: استبعاد كنو جاء لأسباب انضباطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي أن إبعاد محمد كنو عن القائمة التي شاركت في التعادل أمام اليمن يوم الثلاثاء جاء لأسباب انضباطية، مشيراً إلى أنه سيبذل المزيد من الجهد مع اللاعبين لتحقيق هدف التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا.

وتعادل المنتخب السعودي في مباراته الأولى في التصفيات مع اليمن بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت في المنامة عاصمة البحرين.

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وقال رينار: استبعدت كنو من قائمة المباراة لأسباب انضباطية، أنا وعدت بالانضباط داخل المنتخب، ويجب علي تنفيذ ذلك، وإذا كان القرار يغضب البعض الآن، فهم سيرون نتائج القرار مستقبلاً.

وواصل: المباراة لم تكن سهلة، عانينا في الشوط الأول، واستطعنا الظهور بشكل أفضل في الشوط الثاني، وكنا نريد الحصول على النقاط كاملة، لكن لم يحدث ذلك.

وختم: عملنا بشكل مكثف الأسبوع الماضي، ولم نغير الكثير على مستوى الطريقة، ولذلك يلزم علينا مضاعفة الجهد وزيادة العمل لتحقيق أهدافنا.