شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم توتنهام من خدمات لوسيلسو شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعب الوسط جيوفاني لوسيلسو سيغيب لحوالي شهرين بسبب إصابة في الورك.

وأصيب لوسيلسو، المنضم إلى توتنهام في آخر أيام الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال بيتيس على سبيل الإعارة، خلال اللعب مع منتخب الأرجنتين خلال التعادل دون أهداف مع تشيلي وخرج من المباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني.

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وبات لوسيلسو (23 عاما) ثالث لاعب جديد في توتنهام يتعرض للإصابة إذ غاب تانجاي ندومبلي عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الفخذ بينما لم يلعب بعد رايان سيسينيون بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال توتنهام في بيان : عاد جيوفاني لوسيلسو مبكرا إلى النادي بعد انسحابه من تشكيلة الأرجنتين بسبب إصابة في الورك، وسيخضع لفترة من التعافي ومن المتوقع أن يعود إلى المران مع الفريق الأول قرب نهاية أكتوبر.

ويستضيف توتنهام، صاحب المركز التاسع في الدوري الممتاز بعد أربع جولات، منافسه كريستال بالاس يوم السبت المقبل.