سقوط الكويت بثلاثية نظيفة أمام ضيفتها أستراليا









اسماء السيد - سقط منتخب الكويت لكرة القدم أمام ضيفه الأسترالي صفر-3 الثلاثاء في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس اسيا 2023 في الصين، ضمن المجموعة الثانية التي شهدت خسارة تايوان أمام نيبال صفر-2.

وسجل ماتيو ليكي (7 و30) وآرون موي (38) الأهداف.

وتساوت أربعة منتخبات برصيد ثلاث نقاط وفصل بينها فارق الأهداف، حيث بقيت الكويت أولى (من مباراتين) أمام أستراليا (مباراة واحدة) والاردن (مباراة واحدة) ونيبال (مباراتين)، فيما تحتل تايوان المركز الأخير من دون نقاط من مباراتين.

وفشل منتخب الكويت في تأكيد انطلاقته الرائعة في التصفيات عندما تغلب على نيبال 7-صفر الخميس الماضي، وخسارته أمام أستراليا قد تهدد مستقبل مدربه الكرواتي روميو يوزاك الذي سبق لرئيس الاتحاد المحلي الشيخ أحمد اليوسف أن أكد بأن الجهاز الفني سيحظى بفرصة حتى نهاية مباراة أستراليا قبل اتخاذ قرارات بشأنه.

ولم يمهل الضيف منتخب الكويت طويلا ليصدمه بهدف مبكر بعد مضي 7 دقائق فقط عبر القائد ليكي الذي اصطدمت به تسديدة زميله جاكسون ايرفين لتتحول داخل الشباك وسط تغطية دفاعية سيئة.

وكاد "الازرق" يرد سريعا اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها فيصل زايد تابعها سلطان العنزي بجانب القائم (10).

وسدد ايرفين كرة من داخل المنطقة علت العارضة (20)، فيما انتهت تسديدة آدم تاغارت في احضان الحارس سليمان عبد الغفور (24).

وبطريقة مشابهة للهدف الاول، تمكنت استراليا من تعزيز تقدمها بعد ركلة ركنية قابلها ايرفين برأسه لتجد ليكي المتمركز امام المرمى حولها في الشباك (30).

وسدد ايرفين كرة قوية بعد عرضية من الظهير عزيز بيهيتش بجانب القائم (37).

وواصل الـ"سوكيروز" الضغط وكأنه يلعب على ارضه وبين جماهيره، ومن كرة عرضية لغرانت حاول ابعادها الحارس عبد الغفور فقابلها موي من على حدود المنطقة في المقص الايمن رافعاً الغلة الاسترالية الى 3 اهداف (38).

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مع بداية الشوط الثاني، قام مدرب الكويت الكرواتي روميو يوزاك بردة فعل متوقعة بإشراك الثنائي بدر المطوع ويوسف ناصر كمهاجم ثان بدلاً من شريدة الشريدة وعبدالله ماوي في محاولة لانعاش "الازرق" هجومياً.

ومرر المطوع كرة امامية لحسين الموسوي سددها قوية في الشباك الجانبية (52).

وحصل الاستراليون على ركلة حرة قريبة الا ان تسديدة موي ذهبت بجانب القائم (54).

وتبادل ناصر الكرة مع فيصل زايد قبل ان يطلق قذيفة ابعدها الحارس ماتيو ريان بمهارة إلى ركنية لم تثمر في ابرز الفرص الكويتية (58).

وعاد ناصر وسدد كرة مفاجئة من داخل المنطقة امسكها الحارس المتألق (63).

وحصل البديل اوير مابل على فرصة التعزيز لكن كرته انتهت في الشباك الجانبية (72).

ومع مرور الوقت وضح تأثر الفريقين بالاجواء الحارة، وتعرض أكثر من لاعب كويتي لاصابة عضلية، بينهم الموسوي الذي ترك مكانه لفيصل عجب.

وأنقذ عبد الغفور انفرادا صريحا من مابل الذي حاول اسقاط الكرة من فوقه (90).

ملخص مباراة الكويت واستراليا: