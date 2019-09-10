الآن: نتيجة مباراة السعودية واليمن في أولى مباريات الأخضر السعودي في تصفيات المونديال

تنتظر جماهير الأخضر السعودي نتيجة مباراة السعودية واليمن في مواجهة قوية لمنتخبها في اطار تصفيات كأس العالم القادمة 2022 وكأس آسيا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وبالرغم من أنها الجولة الثانية إلا أن المنتخب السعودي ستكون تلك المباراة ضد اليمن هى الأولى له بسبب نظام المجموعة التي يقضي بأن يكون أحد المنتخبات Off في كل جولة. وبداية البث المباشر المتعدد للجوال وهدف مبكر في اللقاء

مباراة السعودية واليمن

وبالرغم من رؤية الكثيرين أن القرعة خدمت منتخب السعودية بوقوعه في مجموعة سهلة إلى حد كبير مقارنة بخبرات وامكانيات الخضر، إلا أن ضربة البداية دائما ما تكون مهمة، وستكون انطلاقة لقاء السعودية واليمن عند تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة حيث يُنقل اللقاء على قناة KSA Sport.

مباراة السعودية اليوم

وبدأ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مشواره مع المنتخب السعودي بمباراة قوية ودية مع المنتخب المالي الأسبوع الماضي في اطار الاستعداد النهائي لمباراة اليوم وانتهت بتعادل المنتخبين بنتيجة 1-1، وكانت بعثة المنتخب الأول قد وصلت للمنامة أول أمس وأنهت تدريباتها أمس بمران جمع بين النواحي الفنية والبدنية.

نتيجة مباراة السعودية واليمن

تشكيل المنتخب السعودي الآن لمواجهة اليمن: عبدالله المعيوف – حمدان الشمراني – علي آل بليهي – عمر هوساوي – ياسر الشهراني – سلمان الفرج – عبدالله الخيبري – خالد السميري – سالم الدوسري – عبدالله الحمدان – هتان باهبري.