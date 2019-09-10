التعادل الإيجابي يحسم مواجهة اليمن والسعودية في تصفيات المونديال

تعرف على ملخص مباراة السعودية واليمن اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات اسيا المؤهلة إلي كاس العالم 2022 بدولة قطر،حيث يلعب المنتخبين السعودي واليمني تلك المواجهة المنتظرة من كافة جماهير الفريقين في أرض محايدة، تظراً لوجود بعض المشاكل التي تمنع إقامة المباراة بدولة اليمن في الوقت الراهن.

وسيلعب المنتخبين المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وذلك على ملعب البحرين الوطني الذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، وسيتم نقل المباراة عبر قنوات الكاس القطرية وبي ان سبورت القطرية الحاصلين على الحقوق الحصرية لمباريات تصفيات كاس الأمم الأسيوية وكاس العالم بقارة اسيا.

منتخب السعودية يأمل في تحقيق أول النقاط ليمشي قدماً من اجل الصعود إلي المونديال العالمي للمرة الثانية على التوالي، حيث لم يشارك الفريق خلال مباريات الجولة الأولى، في المقابل تلك المباراة هي الثانية للمنتخب اليمني، وكان قد تعادل في اللقاء الأول مع المنتخب السنغافوري بهدفين لكل فريق، ويسعى لتحقيق المفاجأة في لقاء الليلة.

مباراة السعودية واليمن