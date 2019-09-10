ملخص مباراة السعودية واليمن 2-2 في تصفيات كاس العالم 2022

ملخص مباراة السعودية واليمن بتصفيات كاس الأمم الأسيوية 2023 وكاس العالم 2022، ويلعب كلاً من اليمن والسعودية في لقاء الجوار في تمام الساة السابعة مساءا بتوقيت البلدين، في مواجهة من المرتقب ان تكون مثيرة ورائعة على أرضية الميدان، مع أفضلية تاريخية للمنتخب السعودي في المواجهات المباشرة أو من خلال الترشيحات.
وكان المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الجديد للأخضر قد خاض مباراة ودية الأسبوع الماضي أمام المنتخب المالي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، من اجل التعرف على لاعبيه، قبل خوض أول لقاءاته الرسمية وأول لقاءات المنتخب السعودي في تصفيات كاس العالم 2022 بدولة قطر.
ويخوض المنتخب اليمني المباراة الثانية له وفي التصفيات وفي جعبته نقطة وحيدة، بعد التعادل مع المنتخب السنغافوري أيجابياً، وتقام المباراة اليوم على ملعب البحرين الوطني نظراً لوجود بعض المشاكل الأمنية بدولة اليمن، وهي قد تكون ميزة للمنتخب السعودي في تلك المباراة، حيث أنه يخوض المواجهة في ملعب محايد قريب منه.
ملخص مباراة السعودية واليمن
وجاءت تشكيلة رينارد في أول مباراة رسمية له مع الأخضر على النحو التالي:
عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي البليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، خالد السميري، سالم الدوسري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.
- بدأت المباراة الآن بين الفريقين السعودي واليمني ومحاولات من جانب الفريقين من أجل تسجيل الهدف الأول.
- هجوم منتخب السعودية من أجل احراز الهدف الأول، واليمن يحاول الدفاع عن مرماه بالبداية.
- اليمن تحرز الهدف الأول في مفاجأة كبيرة في الدقيقة العاشرة من اللقاء.
- هتان باهيري يحرز هدف التعادل لمنتخب السعودية في الدقيقة 23.
- عمر الداحي يحرز هدف التقدم من جديد في الدقيقة 37.
- الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب اليمن بهدفين لهدف في مفاجأة كبيرة، فهل سيحافظ الأحمر على تقدمه في الشوط الثاني، أم للأخضر سيكون له رأي أخر.
- سالم الدوسري يحرز التعادل في الدقيقة 50.
- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.