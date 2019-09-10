ملخص مباراة السعودية واليمن 2-2 في تصفيات كاس العالم 2022

ملخص مباراة السعودية واليمن بتصفيات كاس الأمم الأسيوية 2023 وكاس العالم 2022، ويلعب كلاً من اليمن والسعودية في لقاء الجوار في تمام الساة السابعة مساءا بتوقيت البلدين، في مواجهة من المرتقب ان تكون مثيرة ورائعة على أرضية الميدان، مع أفضلية تاريخية للمنتخب السعودي في المواجهات المباشرة أو من خلال الترشيحات.

وكان المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الجديد للأخضر قد خاض مباراة ودية الأسبوع الماضي أمام المنتخب المالي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، من اجل التعرف على لاعبيه، قبل خوض أول لقاءاته الرسمية وأول لقاءات المنتخب السعودي في تصفيات كاس العالم 2022 بدولة قطر.

ويخوض المنتخب اليمني المباراة الثانية له وفي التصفيات وفي جعبته نقطة وحيدة، بعد التعادل مع المنتخب السنغافوري أيجابياً، وتقام المباراة اليوم على ملعب البحرين الوطني نظراً لوجود بعض المشاكل الأمنية بدولة اليمن، وهي قد تكون ميزة للمنتخب السعودي في تلك المباراة، حيث أنه يخوض المواجهة في ملعب محايد قريب منه.

ملخص مباراة السعودية واليمن

وجاءت تشكيلة رينارد في أول مباراة رسمية له مع الأخضر على النحو التالي:

عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي البليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، خالد السميري، سالم الدوسري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.