ملخص مباراة السعودية واليمن اليوم الثلاثاء 10-9-2019 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

يستقبل ملعب المنامة بالبحرين واحدة من اللقاءات الهامة والكبيرة بين منتخبي السعودية واليمن ضمن منافسات التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ولعل الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان يريدون متابعة ملخص مباراة السعودية واليمن اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن خلال ما نحرص على تقديمه لتلبية رغباتكم نرفق لحضراتكم عبر هذا المقال خدمة نتيجة مباراة السعودية واليمن اليوم الشوط الأول والثاني في تصفيات أسيا لكأس العالم.

نتيجة مباراة السعودية واليمن اليوم، وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية جميع مباريات كرة القدم السعودية ومباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 كما تذيع قنوات الكأس الرياضية مباريات تصفيات أسيامن خلال خدمة متميزة في الوطن العربي.

نتيجة مباراة السعودية واليمن

وتنطلق مباراة السعودية واليمن اليوم الثلاثاء الموافق 10-9-2019 على ملعب المنامة بالبحرين لحساب منافسات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 لكرة القدم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين.

تردد قناة السعودية الرياضية KAS Sports نايل سات

إليكم تردد قناة السعودية الرياضية Ksa Sports بنظام sd -hd وذلك من خلال الجدول المرفق.

ملخص مباراة السعودية واليمن

جماهير وعشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير العربية السعودية واليمنية في كل مكان من خلال ما نحرص على تقديمه لكم عبر خدمة متميزة سنوفر لكم ملخص مباراة السعودية واليمن اليوم، ويمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها وقت بدء المباريات تجدون النتيجة عبر تغطية مستمرة.

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كما نود أن نُعلمكم أن مجموعة قنوات الكأس الرياضية تذيع مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وسوف تقوم قناة الكأس الرياضية HD 2 بنقل مباراة السعودية واليمن اليوم.

تبقى القليل على انطلاق مباراة السعودية واليمن ضمن منافسات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وسنتابع معكم ملخص مباراة السعودية واليمن اليوم الشوط الأول والثاني، وذلك عبر تقارير متتالية أو من خلال تحديث مستمر لهذا المقال.

الدقيقة 8، يسجل اللاعب محسن قراوي أول أهداف اليمن في شباك مرمى المنتخب السعودي.

وفي الدقيقة 23، استطاع اللاعب هاتان سلطان باهيري أن يتعادل للمنتخب السعودي لتصبح نتيجة مباراة السعودية واليمن هي التعادل هدف لهدف.

وفي الدقيقة 37 من عمر اللقاء يسجل اللاعب عمر الداحي الهدف الثاني للمنتخب اليمني لتكون النتيجة 2-1 لصالح منتخب اليمن.

الدقيقة 45، ينتهي الشوط الأول ينتهي الشوط الأول.