قائمة الزمالك لـ جينيراسيون فوت السنغالي.. غياب شيكابالا..وعودة زيزو وبامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى السنغال في السادسة صباح يوم غد الأربعاء؛ استعدادا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.

وشهدت القائمة عودة كلًا من أحمد السيد "زيزو" وكريم بامبو.

وضمت القائمة 21 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي

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خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ويوسف أوباما واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو وكريم بامبو

خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيدو خالد بوطيب

ويغيب عن الفريق كلًا من محمد أوناجم لعدم احقيته باللعب في دور ال٣٢، شيكابالا للاصابة ومصطفى فتحي ومحمد حسن لعدم الجاهزية وحازم إمام وإسلام جابر لأسباب فنية.