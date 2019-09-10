مران الزمالك.. ميتشو يوجه رسائل للاعبين وإراحة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة جينيراسيون السنغالي.

ويواجه الزمالك بطل السنغال خارج ملعبه يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

رسائل ميتشو

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن جلسة ميتشو مع اللاعبين استغرقت 15 دقيقة، حيث في البداية قدم الشكر للاعبين على ما قدموه من روح وقتال خلال نهائي كأس مصر.

وأكمل ميتشو رسائله للاعبين وطالبهم بمواصلة الالتزام والعمل الجاد القوي من اجل القادم.

وقال ميتشو للاعبين أن التتويج بالكأس مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات وهذا الأمر يتطلب العمل المتواصل بقوة والتزام وتعاون بين الجميع جهاز فني ولاعبين.

وطالب ميتشو اللاعبين بضرورة غلق صفحة كأس مصر بعد التتويج بالبطولة على حساب بيراميدز في النهائي بثلاثية في برج العرب، والتركيز في المباراة الأفريقية القادمة.

عودة حازم إمام

شارك حازم إمام المدافع الأيمن لنادي الزمالك في التدريبات بشكل طبيعي، بعدما قام في الفترة الماضية بتأدية برنامج تأهيلي لتجهيزه بشكل قوي وكامل للفترة المقبلة.

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راحة شيكابالا

فضل ميتشو منح قائد الفريق وصانع ألعابه محمود عبدالرازق "شيكابالا" راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

وقام شيكابالا بتأديه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة.

تدريبات خاصة

خصص ميتشو فقرات تدريبية خاصة للسداسي طارق حامد، ومحمود علاء، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وأشرب بنشرقي، وحمدي النقاز، ومحمد عبدالشافي.

ميتشو اجتمع مع السداسي في حضور أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد، وطالبهم بتنفيذ بعض التدريبات والأمور الفنية ثم بعد ذلك فقرة تدريبية خاصة بالكرة.

تفاصيل أخرى بالمران

بعدما شارك محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك في التدريبات بشكل طبيعي تحت قيادة أيمن طاهر، أدى تدريبات إضافية تتعلق بالنواحي البدنية.

عقد ميتشو جلسة مع انطونيو مدرب الاحمال وتم الاتفاق على برنامج تأهيلي اللاعبون للتغلب على الإجهاد، وحرص علي تدوين بعض الملاحظات اثناء أداء اللاعبين للفقرات البدنية.

وأدى محمد حسن لاعب وسط الفريق برنامجا تأهيليا وعلاجيا في صالة الجيم للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، كذلك استمر مصطفى فتحي في تنفيذ برنامجه التأهيلي.