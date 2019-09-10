مباشر. مصر الأولمبي 1 - 0 السعودية .. مباراة ودية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره السعودي، في ثاني لقاء ودي بين الفريقين.

وكانت المباراة الأولى بين أولمبي مصر ونظيره السعودي قد انتهت بتفوق الفراعنة بأربعة أهداف لواحد.

ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد رمضان، أسامه جلال، عمار حمدي.

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خط الوسط: أكرم توفيق، محمود مرعي، رمضان صبحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

وبعد مرور 6 دقائق سجل أسامة جلال الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي، مستغلا كرة ركنية من الجانب الأيسر حولها جلال برأسه في شباك السعودية.

عقب هدف اسامة جلال في مرمى المنتخب الأولمبي السعودي، أحكم منتخب مصر قبضته على مجريات اللعب وشكل خطورة طوال الوقت عن طريق الهجمات من الأطراف والعمق.

ولم يسجل منتخب السعودية الأولمبي خطورة واضحة على مرمى عمر صلاح طول الشوط الأول، لينتهي بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

الدقيقة 51 شهدت هجمة خطيرة لمنتخب مصر الأولمبي، جاءت عن طريق اختراق دفاع المنتخب السعودي قبل أن يسدد ناصر ماهر تصويبة صاروخية وجدت طريقها لخارج المرمي.