ميتشو يعلن قائمة الزمالك في لمواجهة بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي. وجاءت قائمة الفريق مكونة من اللاعبين: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد عنتر - اشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم. الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاعطارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد عنتر - اشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسطخالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

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