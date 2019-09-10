السعودية تتعادل مع اليمن فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022

حسم التعادل الايجابى مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره المنتخب اليمني بنتيجة ٢_٢ فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية

المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣.



أحرز أهداف المنتخب السعودى هتان باهبري و سالم الدوسري في الدقيقتين ٢٣، ٤٨ من المباراة

بينما أحرز أهداف اليمن محسن قراوي و عمر الداحي فى الدقيقتين ٨، خالد ٣٧ من الشوط الاول من المباراة. بهذة النتيجة يحتل المنتخب اليمنى المركز الثالث برصيد نقطين بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الرابع بنقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المجموعة.