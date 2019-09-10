البرازيل تصطدم بروسيا في ربع نهائي بطولة العالم لناشئات الطائرة

تأهل المنتخب البرازيلي لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، لربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 5 وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري. وصعد منتخب البرازيل عقب فوزه على نظيره الكندي بنتيجة 3 - 0. Advertisements

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "25 - 21، 25 - 18، 25 - 19".

كما فاز منتخب روسيا على نظيره بلغاريا بنتيجة 3-1 ، في منافسات دور ال 16 ليلاقي منتخب روسيا نظيره البرازيلي في ربع نهائي بطولة العالم.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-17 ، 25-20 ، 25-15 ، 25-16

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