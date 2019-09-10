رئيس لجنه المسابقات للاتحاد الكره اليد المصغره يوجه الشكر لأعضاء اللجنه المنظمه

يتقدم سعيد عبد المنعم رئيس لجنه المسابقات للاتحاد المصرى لكره اليد المصغره و العليا بتقديم الشكر و التحيه و التقدير إلى جميع أعضاء اللجنه المنظمه للبطوله الصيفيه التى أقيمت على مدار ١٥ يوم داخل الاكاديميه العربيه بمدينه الاسكندريه على الجهد الأكثر من رائع الذى أشاد به جميع الحضور من أولياء أمور و اجهزه فنيه ولاعبين حيث تم التنظيم لأكثر من ١٦ ملعب أقيمت عليهم المباريات منذ الساعه الثالثه يوميآ و حتى المساء بتنظيم و متابعه اكثر من رائعه لاعضاء اللجنه المنظمه و اعضاء لجنه التحكيم و القياده الامنيه للملاعب عن طريق مجموعه عمل من الشخصيات المحترمه داخل

الاكاديميه العربيه.

شكر وتقدير و احترام للساده اعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد الذين تواجدم لمتابعه أجواء البطوله كابتن عمرو فتحى المشرف العام على لجنه المسابقات و كابتن مصطفى شوقى المشرف على لجنه الحكام و كابتن عبده عبد الوهاب المشرف على المدربين

شكر وتقدير لأولياء الأمور التي ساعدتنا على الخروج بهذه البطوله بالشكل الامثل و الشكر موصول للاجهزه الفنيه و الاداريه و اللاعبين و اعضاء مجالس إدارات الانديه

كما اتقدم بالشكر و التقدير للدكتور محمد سعد مدير النشاط الرياضى و مدير تسويق

Advertisements

الاكاديميه العربيه و الشكر للدكتور شادى على حسن الاستقبال لجميع الحضور من لجان الاتحاد و اللاعبين و الاجهزه الفنيه و الاداريه و اولياء الامور

كما اتقدم أيضآ بالشكر للسيد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكره اليد و الساده أعضاء مجلس الاداره على تواجدهم و اشادتهم بتنظيم البطوله و متابعه الأجواء داخل البطوله الصيفيه و الاشاده منهم لجميع منظومه فريق العمل المجتهده

كل الشكر والتقدير لمراقبين الحكام و جميع حكام البطوله الذين كان لهم دور رئيسى لانجاح البطوله

في النهايه اشكر اللجنه المنظمه للبطوله على المظهر الرائع للبطوله و الود و الحب الذي كان يملاء جنبات الاكاديميه

كل عام وانتم بخير بدايه موسم جديد وان شاء الله نوفق و نكون عند حسن ظنكم تحياتى سعيد عبد المنعم رئيس لجنه المسابقات العليا و المصغره للاتحاد المصرى لكره اليد