أستراليا تفوز على الكويت بثلاثية فى التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢

حقق منتخب أستراليا فوزا ثقيلا على نظيره منتخب الكويت بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكويت ضمن منافسات المجموعة الثانيةمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣.
أحرز أهداف منتخب أستراليا اللاعب ماثيو ليكي فى الدقيقتين ٧، ٣٠ من الشوط الاول من المباراة ، ليتقدم آرون موي بالهدف الثالث فى الدقيقة ٣٨ من نهاية الشوط الاول.
بهذة النتيجة يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني برصيد ٣ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المجموعة.
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