أستراليا تفوز على الكويت بثلاثية فى التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢

حقق منتخب أستراليا فوزا ثقيلا على نظيره منتخب الكويت بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكويت ضمن منافسات المجموعة الثانية

من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣.أحرز أهداف منتخب أستراليا اللاعب ماثيو ليكي فى الدقيقتين ٧، ٣٠ من الشوط الاول من المباراة ، ليتقدم آرون موي بالهدف الثالث فى الدقيقة ٣٨ من نهاية الشوط الاول.بهذة النتيجة يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني برصيد ٣ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المجموعة.