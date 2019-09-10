الاتحاد السكندري يكتسح الزرقا وديًا

اكتسح فريق الاتحاد السكندري نظيره الزرقا باربعة اهداف دون خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب الاتحاد ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد واياب دور الـ32من البطولة العربية كاس محمد السادس امام العربي الكويت. العربية كاس محمد السادس امام العربي الكويت. انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى بينما احرز الفريق السكندري أربعة أهداف فى الشوط الثانى عن طريق ، كريم الديب هاتريك" فيكا سجل الهدف الرابع رزاق سيسيه. الثانى عن طريق ، كريم الديب هاتريك" فيكا سجل الهدف الرابع رزاق سيسيه. وشهد اللقاء غيب هشام محمد واحمد شلبى ومحمد جدو بسبب وضهم برامج تأهيلية. وكان الاتحاد حقق الفوز ذهاب علي العربي الكويت بهدف دون رد.

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