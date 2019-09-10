تشكيل منتخب البرتغال أمام ليتوانيا بتصفيات يورو 2020

أعلن فيرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، تشكيل منتخب بلاده أمام ليتوانيا ، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020. يورو 2020. جاء تشكيل أبطال أوروبا كالتالي: في حراسة المرمى: ريو بارتيسيو في الدفاع: رفائيل جيريرو، خوسيه فونتي، روبن دياز، جواو كانسيلو Advertisements في الوسط: برونو فيرناندز، روبن نيفيز، ويليم كارفالهو في الهجوم: جواو فيلكس، كريستيانو رونالدو، بيرناندو سيلفا

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