تشكيل منتخب فرنسا أمام اندورا بتصفيات يورو 2020

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن تشكيل منتخب بلاده أمام منتخب أندورا، التي ستنطلق الساعة التاسعة إلا ربع، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، يورو 2020. التاسعة إلا ربع، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، يورو 2020. وجاء تشكيل الديوك الفرنسية كالتالي: هوجو لوريس، ليو ديبوي، رافاييل فاران، كليمنت لينجيت، لوكاس دينيه، إيكون، توليسو، موسى سيسوكو، كينجسلي كومان، أنطوان جريزمان، أوليفير جيرو

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