سموحة يفوز على مياه البحيرة وديًا

حقق فريق سموحة فوزًا علي مياه البحيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب سموحة اليوم ضمن استعداد الفريقين للموسم الجديد. الفريقين علي ملعب سموحة اليوم ضمن استعداد الفريقين للموسم الجديد. ويستعد سموحة للموسم الجديد بلعب العديد من المباريات للوقف علي التشكيلة الأساسية للموسم الجديد ونجح الفريق في التعاقد مع العديد من اللاعبين.

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