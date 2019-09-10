محمود فتح الله يعتزل كرة القدم

قرر محمود فتح الله مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزال كرة القدم وذلك بعدما فشل في الحصول على عرض مناسب من فرق الدوري الممتاز، للتواجد

ضمن صفوفها خلال الموسم الجديد.

ورفض محمود فتح الله فكرة اللعب في دوري الدرجة الثانية، بعد وصول بعض العروض له

خلال الفترة الماضية، حيث فضل تعليق حذائه واعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وكان محمود فتح الله، صاحب الـ37 عامًا، قد شارك مع فريق النجوم في الموسم المنصرم قبل أن يهبط الفريق للقسم الثاني برفقة بتروجيت والداخلية.