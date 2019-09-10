الفيفا يُعوض الأهلي بمبلغ مالي مميز

تسلم بطل الدوري المصري “الأهلي” مبلغ مليوني و419 ألف جنيه مصري، ما يعادل 147 ألف دولار، من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في صورة تعويض عن الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق “مروان محسن” في كأس أمم أفريقيا 2017.

وغاب مروان محسن لأكثر من 8 أشهر عن الملاعب بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، تعرض لها في مباراة مصر والمغرب بالدور ربع النهائي من أمم أفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.

ولم ينجح مروان محسن في استعادة مستواه المعهود منذ تلك الإصابة، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف في 7 مباريات بالنصف الثاني من الدوري المصري الممتاز، موسم 2018/2017.

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وخلال موسم 2019/2018، سجل اللاعب صاحب الـ 30 عامًا ستة أهداف في 16 مباراة بالدوري المصري، وبعد مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019، فشل في تسجيل أي هدف أمام منتخبات زيمبابوي والكونجو الديمقراطية وأوغندا وجنوب أفريقيا رغم مشاركته كأساسي.

كما شارك مروان محسن في كأس العالم 2018 ولم يترك أي بصمة في خط المقدمة، سواء بصناعة أو تسجيل الأهداف، تاركًا هذه المهمة لنجم ليفربول محمد صلاح.

وينتظر الأهلي المزيد من التعويضات من الفيفا خلال الأيام القليلة القادمة بعد فشل إدارة النجم الساحلي في التوصل لتسوية معه بشأن اللاعب الإفواري “سليماني كوليبالي” الذي هرب من الأهلي في مايو 2017 دون إذن مسبق.