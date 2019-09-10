رياضة | فاران يكشف عن إمكانية نجاح أريولا مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاران يكشف عن إمكانية نجاح أريولا مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على انضمام مواطنه ألفونسو أريولا لحراسة مرمى النادي الأبيض الملكي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.

وتوقع المدافع المميز، رافائيل فاران، نجاح الحارس ألفونسو أريولا في صفوف ريال مدريد، بعد انضم له لتعويض رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي انتقل لملعب حديقة الأمراء.

ومن الجدير بالذكر أن أريولا انضم لصفوف ريال مدريد، قد لمدة موسم على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس لصفوف باريس سان جيرمان.

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وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب فرنسا في تصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2020، قال فاران: "نعم تحدثنا قليلاً بالطبع، هو سعيد بالقدوم إلى ريال مدريد".

وواصل قائلاً: "سيتم استقباله جيداً، أي شئ من الممكن أن يحدث في كرة القدم، وسنرى إذا ما كان سيلعب بانتظام مع ريال مدريد".

واختتم المدافع المخضرم بقوله: "أعرف قدراته جيداً، لديه المقومات ليلعب، وأتمنى أن يحظى بموسم جيد، هو جاهز لذلك، لديه الثقة بنفسه وهو ما سيساعده على التأقلم".