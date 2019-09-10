رياضة | موعد مبارة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مبارة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 في الثالثة عصراًً في مباراة ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. نجح الأهلي في تجاوز بطل جنوب السودان إطلع بره بنتيجة 13-0 في مجموع اللقائين. وحدد الأهلي يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة العودة والتي ستقام بالقاهرة.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة On Sport

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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