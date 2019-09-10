رياضة | "شريف" يقود إنبي للفوز وديًا على سبورتينج بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شريف" يقود إنبي للفوز وديًا على سبورتينج بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قاد محمد شريف لاعب الأهلي، والمعار لصفوف فريق إنبي الفريق البترولي للفوز على سبورتنيج السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم، في إطار التحضير للموسم الجديد.
وصنع لاعب الأهلي المعار لإنبي هدف الفريق البترولي لزميله عمر فتحي ، فيما نجح في إضافة الهدف الثاني لأبناء علي ماهر في اللقاء المقام ضمن معسكره المغلق بالإسكندرية.
ولفت شريق الأنظار إليه في المباريات الودية مع الفريق البترولي حيث ونجح محمد شريف في صناعة هدف وإحراز آخر في المباراة الودية الأولى أمام الزيد الإماراتي، بينما سجل هدف في مباراة بنها، قبل أن يواصل التألق وينجح في قيادة إنبي للفوز اليوم أمام سبورتينج وذلك في إطار تحضيرات الفريق البترولي للموسم الجديد.
وصنع لاعب الأهلي المعار لإنبي هدف الفريق البترولي لزميله عمر فتحي ، فيما نجح في إضافة الهدف الثاني لأبناء علي ماهر في اللقاء المقام ضمن معسكره المغلق بالإسكندرية.
ولفت شريق الأنظار إليه في المباريات الودية مع الفريق البترولي حيث ونجح محمد شريف في صناعة هدف وإحراز آخر في المباراة الودية الأولى أمام الزيد الإماراتي، بينما سجل هدف في مباراة بنها، قبل أن يواصل التألق وينجح في قيادة إنبي للفوز اليوم أمام سبورتينج وذلك في إطار تحضيرات الفريق البترولي للموسم الجديد.
وكان إنبي قد نجح في الحصول على خدمات شريف لمدة موسم على سبيل الإعارة في واحدة من أفضل تدعيمات الفريق البترولي في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.
ويُجيد محمد شريف في مركز الجناح ورأس الحربة، ويلعب بقدميه اليمنى واليسرى بشكل جيد جدا، حيث يحاول لاعب الأهلي المعار لإنبي العودة لسابق تألقه في تجربته الجديدة.
وأعار الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية أكثر من لاعب وفي مقدمتهم محمد شريف وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان وناصر ماهر.