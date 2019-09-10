رياضة | "شريف" يقود إنبي للفوز وديًا على سبورتينج بثنائية

ولفت شريق الأنظار إليه في المباريات الودية مع الفريق البترولي حيث ونجح محمد شريف في صناعة هدف وإحراز آخر في المباراة الودية الأولى أمام الزيد الإماراتي، بينما سجل هدف في مباراة بنها، قبل أن يواصل التألق وينجح في قيادة إنبي للفوز اليوم أمام سبورتينج وذلك في إطار تحضيرات الفريق البترولي للموسم الجديد.

وكان إنبي قد نجح في الحصول على خدمات شريف لمدة موسم على سبيل الإعارة في واحدة من أفضل تدعيمات الفريق البترولي في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

ويُجيد محمد شريف في مركز الجناح ورأس الحربة، ويلعب بقدميه اليمنى واليسرى بشكل جيد جدا، حيث يحاول لاعب الأهلي المعار لإنبي العودة لسابق تألقه في تجربته الجديدة.