رياضة | هل يجلب ميسي هدف ريال مدريد إلى برشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يجلب ميسي هدف ريال مدريد إلى برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماتياس بوجبا الشقيق الأكبر للنجم الدولي الفرنسي؛ بول بوجبا؛ أن شقيقه لاعب مانشستر يونايتد دائم التواصل مع لاعب برشلونة ليونيل ميسي؛ دون أن يكشف شقيق بوجبا عن أي تفاصيل تخص تواصل شقيقه مع ميسي.

وكان بول بوجبا واحد من أكبر المرشحين للإنضمام إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي؛ ولكن النادي الملكي قد صدم بتمسك مانشستر يونايتد باللاعب ورفض الشياطين الحمر التنازل عن خدمات الفرنسي تحت أي ظروف.

وفي الوقت الذي قالت فيه صحف مدريدية أن ريال مدريد قد صرف النظر عن التوقيع مع بول بوجبا وبدأ في الاهتمام بالحصول علي خدمات لاعبين اخرين في خط الوسط على رأسهم لاعب توتنهام كريستيان إريكسن.

وتأتي تصريحات شقيق بول بوجبا لتفتح باب الجدل والتساؤلات من جديد حول مستقبل الدولي الفرنسي وهل بالفعل هناك نية لدى برشلونة لخطف بول بوجبا من ريال مدريد في الصيف المقبل.