رياضة | أحمد تمساح يعود إلى الداخلية رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد تمساح يعود إلى الداخلية رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد أحمد تمساح لاعب سموحة وحرس الحدود السابق، إلى فريق الداخلية في صفقة انتقال حر لمدة موسمين استعدادا للموسم الجديد

وخاض احمد تمساح اكثر من تجربه مع أندية الداخلية وسموحة وبتروجت وحرس الحدود ليعود مرة أخرى لفريقه الشرطي.

وهبط نادي الداخلية الموسم الأخير برفقة فريقي النجوم وبتروجت، تحت قيادة علاء عبد العال الفنية والذي رحل عن الفريق قبل هبوطه بشكل رسمي وتولى المسئولية الفنيه ضياء عبد الصمد بديلا له.

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هذا وتردد خلال الأيام الاخيرة إمكانية عودة ثلاثي الهبوط للدوري الممتاز مره أخرى بعد قرار لجنة التسوية بالغاء الهبوط لموسم 2018\2019

وفي هذا الصدد قال أسامة إسماعيل، المتحدث باسم اتحاد كرة القدم، إنهم لم يتلقوا بعد قرار إلغاء هبوط الأندية بالدوري المصري لكرة القدم.

وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنهم ليسوا ضد أي قرار، وسيحثون الأمر، ويختارون المصلحة والأنسب، منوهًا بأن وجود 21 فريقًا في الدوري أمر صعب كونه رقم فردي.

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