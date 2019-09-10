رياضة | موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 إلى السنغال في الثامنة مساءً لمتابعة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا وستكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة On Sport.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

البدلاء: محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، محمود الونش، محمد أوناجم، إمام عاشور، خالد بوطيب، عمر السعيد

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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