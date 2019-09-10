رياضة | مفاجأة.. برشلونة يُخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يُخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن مفاجأة مدوية تُقرب شقيقه من الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "ماتياس" في تصريحات لبرنامج "الشرينجيتو" الاسباني أن شقيقه "بوجبا" أجري محادثات مع الأرجنتيني لونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني خلال الفترة الماضية، بخصوص تفكيره في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي، وتفكيره في الرحيل للدوري الاسباني.

وأكد "ماتياس" أن شقيقه "بوجبا" يحظي بإهتمام العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته الصيف المقبل، مؤكدًا أن رحيل شقيقه عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يكون إلا لناديين فقط هما برشلونة وريال مدريد.

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وأوضح أن "بوجبا" تواصل خلال الفترة الأخيرة مع بعض اللاعبين المحترفين بالدوري الاسباني منهم ليونيل ميسي نجم برشلونة، وزميله في المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم البرسا أيضًا، نافيًا حديثه مع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

يذكر أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات بول بوجبا، وخاض جولة من المفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب سوق الإنتقالات الصيفية 2019، لكن النادي الإنجليزي تمسك بخدمات اللاعب ورفض رحيله، ومن المتوقع دخول النادي الملكي في مفاوضات جديدة لضم نجم فرنسا الصيف المقبل.

حديث "بوجبا" مع ميسي وجريزمان قد يقود اللاعب الفرنسي للإنتقال لصفوف برشلونة إذا تلقي عرضًا من النادي الكتالوني.