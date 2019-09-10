رياضة | وفد الاسماعيلي في الجبلاية لإنهاء أزمة وقف القيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد الاسماعيلي في الجبلاية لإنهاء أزمة وقف القيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الأن بالاتحاد المصري لكرة القدم وفد من النادي الاسماعيلي من أجل إنهاء ازمة وقف قيد الفريق بسبب عدم التزامهم بسداد مستحقات لاعبي الفريق السابقين شوقي السعيد وسعد حسني.

ويحاول وفد الاسماعيلي انهاء الازمة عن طريق جدولة المستحقات من أجل عودة الفريق مرة اخرى في قيد اللاعبين الجدد.

هذا واكد شوقي السعيد في وقت سابق لـ الخليج 365 الرياضي أنه سوف يتجه غدًا للجنة الأولمبية من أجل رفع شكوى ضد النادي الإسماعيلي من أجل الحصول على مستحقاته.

حيث قال " لم أحصل على مستحقاتي حتى الآن من الإسماعيلي".

وأضاف:" لجنة التسوية واتحاد الكرة قاموا بتخفيض مستحقاتي من مبلغ مليون و300 الف إلى 396 ألف جنيه، ولكني لم احصل عليهم".

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وأكمل :" حاول مسئولو الإسماعيلي التواصل معي ولكني رافض اي شىء قبل الحصول على مستحقاتي".

وأوضح أنه سوف يتجه للجنة الأوليمبية، لتقديم شكوي ضد الإسماعيلي.

من ناحية اخرى قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الإسماعيلي وأهلى بنى غازى الليبى بالبطولة العربية والمقرر لها الجمعة المقبلة فى ذهاب دور الـ 32 للبطولة للمغربى رضوان جيد.

هذا وأسفرت القرعة على مواجهة الإسماعيلي لنظيره فريق أهلي بني غازي ضمن منافسات دور ال32 على ملعب الإسماعيلية.

وسبق للحكم الدولى إدارة مباراة الدراويش مع الكويت الكويتى بنفس الدور النسخة الماضية والتى انتهت بفوز الفريق بثنائية نظيفة بجانب لقاء الدراويش مع مازيمبى الكونغولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.