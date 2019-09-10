رياضة | والد نجم الأهلي رئيسا لقطاع الناشئين بنادي شباب طوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نجم الأهلي رئيسا لقطاع الناشئين بنادي شباب طوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي شباب طوخ، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، تعيين سمير سعد في منصبي رئيس قطاع الناشئين، ومدير التسويق داخل النادي.

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وقدم سمير سعد نجاحات كبيرة في نادي بنها، بعدما شغل نفس المنصب هناك، وهو ما جعل نادي شباب طوخ يستعين بخبراته وذلك وفقا للرؤوية التسويقية التي وضعها محمد خطاب المشرف على الكرة بالنادي، وراعي النادي.

وبدأ سمير سعد والد سعد الدين سمير لاعب النادي الأهلي مهام عمله بدءا من اليوم، وسط تفاؤل كبير داخل النادي بقدرته على تحقيق طفرة كبيرة على الصعيدين الفني والاستثماري.