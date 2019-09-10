رياضة | هناء حمزة تحلل أداء المنتخبات التى تأهلت لدور الـ 16 فى بطولة العالم للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هناء حمزة تحلل أداء المنتخبات التى تأهلت لدور الـ 16 فى بطولة العالم للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هناء حمزة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة السابقة ونائب مدير بطولة كأس العالم رقم 16 للناشئات تحت 18 عاما التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة رقم ( 2 ) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى إن المنتخبات التى تأهلت لدورة ال 16 فى البطولة كان متوقعا لها التأهل ولم تحدث اى مفاجآت ، لأن الكرة الطائرة مفاجآتها ضعيفة ، مشيرة إلى أن البطولة منذ إقامتها بالنظام الجديد عام 93 وهى أعلى مستوى فنى لهذه المرحلة السنية ، التى تشهد تقدما ملحوظا لكل الفرق المشاركة منذ هذا العام ، لافتة إلى أن المنتخب الرومانى يعد الحصان الأسود فى البطولة حتى الآن ، بعد المستوى العالى الذى ظهر به الفريق الذى نافس نظيره الروسى على قمة المجموعة لآخر لحظة .

أضافت هناء حمزة أن دور ال 16 لن يشهد اى مفاجآت إلا فى حالة فوز مصر على أمريكا وهذا أمر صعب للغاية ولكن نتمنى ذلك ، وفوز رومانيا على تركيا ، باستثناء حدوث ذلك ، فكل المنتخبات التى سوف تتأهل لدور ال 8 هى التى حصلت على اللقب فى الأعوام السابقة ، فضلا عن أنها الأكثر تتويجا بكأس البطولة ، حيث صعدت اليابان والصين وإيطاليا وروسيا، وينتظر صعود بيرو على حساب الأرجنتين والبرازيل على حساب كندا وتركيا على حساب رومانيا وأمريكا على حساب منتخبنا الوطنى ، مع انى أدعو بكل قلبى فوز منتخبنا وتحقيق المفاجأة وصعوده لدور الثمانية ، مشيرة إلى أن الدول الأسيوية الصين وروسيا وتايلاند واليابان ما زالت تتميز بالسرعة فى الأداء ، واللعب السريع على الشبكة ، رغم أن هذا الأداء كان هو ثمة هذه المنتخبات فى الماضى لقصر أطوال اللاعبات ، وعلى الرغم من زيادة الاطول التى تتخطى حاليا حاجز ال 190 سنتيمتر ، إلا أن الأداء كما هو يتميز باللعب السريع ، لذلك نستمتع بأى مباراة يكون طرفي من آسيا مثل لقاء الصين وكوريا الذى انتهى لصالح الصين 3 / 0 لكن الأشواط الثلاثة إنتهت 25 / 27 .

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أشارت هناء حمزة إلى أن المنتخبات الأوروبية تتميز بالقوة على حساب اللعب السريع ، واتضح ذلك من مباريات هذه المنتخبات فى البطولة ، لافتة إلى أن المنتخبات الكبيرة المرشحة للقب بتعرف كيف تفوز بأقل مجهود ، وبخبرة اللاعبات والشغل الفنى العالى من الأجهزة الفنية ، مضيفة إلى أن فوز أمريكا على منتخبنا أمر متوقع ، لأن مصر أول مرة تصل لدور ال 16، فضلا عن أن فترة الاعداد كانت قصيرة جدا لم تتجاوز الأربعة أشهر ، فى الوقت الذى تستعد بعض المنتخبات للبطولة منذ اكثر من ثلاثة أعوام ، معلنة أن المنتخب كان يستطيع الفوز على البرازيل أمس ، وتقدم فى الأشواط الثلاثة ، ولكن اللاعبات لم يصدقن أنفسهن بتفوقهن على بطل العالم ، وبسبب قلة الخبرة ، لم تستطع لاعبات منتخبنا إنهاء الهجمات من على الشبكة بالشكل المطلوب ، فضلا عن عدم كيفية التصدى للهجمات المضادة من على الشبكة ، كما لم تستطع اللاعبات إستغلال الارسالات القوية على المنافس فى ظل ضعف خط الدفاع البرازيلى ، ولو كان هناك نوع من التركيز لفزنا باللقاء وحققنا المفاجأة ، ولكن ضعف حائط الصد المصرى كان السبب الأكبر فى الخسارة من البرازيل .

واستطردت هناء حمزة قائلة إن مشكلة المنتخب أن اللاعبات مش بتصدق أنفسهن بعد التقدم بفارق ليس قليل فى الأشواط ، لدرجة أننا تقدمنا 17 / 12 و 22 / 18 ، و12 / 6 ومع ذلك نخسر الأشواط بأخطاء بسيطة ، مؤكدة أن المنتخب وقع منه الشوط الثالث فى لقاء البرازيل، رغم أننا كنا متقدمين ، والاقرب إلى الفوز ، ولكن اللاعبات ليس لديهن خبرة إنهاء الهجمة ، والتمركز الصحيح فى البلوك والإرسال الموجه ، مشددا أن كل الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى واللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب ، واتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم لمنتخبنا الليلة للفوز على المنتخب الأمريكى فى ختام مباريات دور ال 16 من بطولة العالم .

