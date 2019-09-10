رياضة | اللجنة الأولمبية تعتمد عمومية الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تعتمد عمومية الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر خاص داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة برئاسة المهندس هشام حطب، اعتمدت الجمعية العمومية لنادي الزمالك التى أقيمت مؤخرا وكل ما أسفرت عنه من نتائج.

وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن اللجنة الأولمبية ستخاطب الجهة الإدارية وزارة الشباب والرياضة بعد موافقة اللجنة الأولمبية على عمومية.

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك أعلنت أن من يحق له التصويت 119986 وبلغ عدد الحضور 30832 وقام بالتصويت على نجاح المرشحين للانتخابات التكميلية بالتزكية عدد 30074، ووافق على نجاحهم 20560 عضو ورفض 9514 .

وفي التصويت على الميزانية قام بالتصويت 30832 وافق على الميزانية 29839 ، وأوضحت اللجنة أن المجلس سيتم تفويضه في مناقشة باقي لأعماب اللجنة.

وتشترط لائحة الزمالك تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد.

ووافق 21944عضوًا من أعضاء الزمالك على اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، فيما رفض 9895 عضوًا، وذلك بعدما حضر 30832 عضوًا للجمعية العمومية للأبيض.

واكتمل الشكل النهائي لمجلس ادارة نادي الزمالك، بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة، بعد اعتماد الجمعية العمومية والتي أقيمت فعالياتها على مدار 3 أيام للتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية للنادي عن عدد المشاركين بالجمعية.

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وأصبح مجلس الزمالك كالتالي

مرتضى منصور رئيس للنادي

أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك

أشرف ذكي أمين صندوق النادي

الأعضاء

إسماعيل يوسف

هاني زادة

أحمد مرتضى منصور

شريفة الفار

علاء مقلد

أحمد عادل عبدالفتاح

حمادة أنور