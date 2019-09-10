رياضة | موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد صفقته الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد صفقته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية في كتالونيا؛ أن نادي برشلونة يرغب في تعزيز صفوفه بشكل كبير في الفترة المقبلة من أجل أن يعود لتحقيق البطولات والألقاب الكبرى في أقرب وقت ممكن؛ خاصة دوري أبطال أوروبا والغائب عن خزائن النادي منذ عام ٢٠١٥

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو؛ أن برشلونة قد وضع عينه على لاعب نادي نابولي الايطالي؛ فابيان رويز؛ من أجل الحصول علي خدماته في الصيف المقبل؛ خاصة يعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع فريق الجنوب الايطالي في الموسم الحالي.

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وكانت صحف إسبانية قد قالت أن نجم برشلونة ليونيل ميسي قد طلب من مجلس الادارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو بضرورة الحصول على خدمات بعض اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك في ميركاتو الصيف المقبل وهذا لتدعيم صفوف برشلونة؛ حيث أن الفريق الحالي للنادي لا يرضي طموحات جماهير برشلونة.

وفي السياق ذاته؛ قال رئيس نادي برشلونة؛ بارتوميو؛ بأنه يرغب في أن يحصل علي توقيع عدد من اللاعبين في ميركاتو الشتاء المقبل؛ وكذلك خلاص الصيف القادم؛ ولكن هذا الأمر سوف يحدث بالتوازي مع عملية بيع بعض اللاعبين.

يذكر أن برشلونة كان قد أنفق قرابة ال ٢٥٠ مليون يورو في الصيف الحالي من أجل الحصول علي خدمات عدة لاعبين على رأسهم جريزمان ودي يونج.