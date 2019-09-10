رياضة | بعد ضياع 3 فرص سابقة.. عقبة جديدة تُهدد انتقال صفقة كبري إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضياع 3 فرص سابقة.. عقبة جديدة تُهدد انتقال صفقة كبري إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أسبانية أن نادي برشلونة بدأ التخطيط لحسم صفقة جديدة من الدوري الإيطالي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة 2020، وذلك لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة يسعي للتعاقد مع اللاعب الاسباني "فابيان رويز" صاحب الـ23 عامًا لاعب وسط نابولي الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة سيضع لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز تحت المجهر طوال السنة الجارية للوقوف على مستواه بشكل كامل، قبل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه في صيف 2020.

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وحاول برشلونة التعاقد مع فابيان رويز في 3 مناسبات سابقة ولكن كانت الصفقة تتعطل في كل مرة، البداية كانت عام 2016، وكان "رويز" لاعبًا في صفوف إلتشي وقيمة الصفقة كان 6 مليون يورو، لكن النادي الكتالوني لم يتخذ خطوات رسمية لحسم التعاقد معه.

عاد برشلونة وجدد إهتمامه باللاعب في الموسم التالي وكان لاعبًا في ريال بيتيس، وتكلفة الصفقة كانت 15 مليون يورو، ولكن مدربه تمسك بإستمرار "رويز"، وقام النادي بتجديد تعاقده ووضع شرطًا جزائيًا بقيمة30 مليون يورو، وعندما حاول النادي الكتالوني ضمه لم يكن مستعدًا لدفع هذا المبلغ.

نادي برشلونة يواجه المشكلة نفسها في الوقت الحالي، حيث أصبح مطالب بدفع 60 مليون يورو للحصول على خدمات فابيان رويز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.