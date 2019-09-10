رياضة | السكة الحديد يهزم "جينيس" برباعية في مباراة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يهزم "جينيس" برباعية في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور، فوزا كبيرا على فريق جينيس بقيادة أحمد بكري، بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي أقيم اليوم على ملعب نادى السكة الحديد استعداد للموسم الجديد من القسم الثالث.

بينما ضم تشكيل فريق جينيس كلا من : محمد سمير، أحمد مرعى،سلام محمد، اسلام الودرنى، على بسيونى، حماد حسن، فادى حسن، علاء الزنيى، حمادة زنيهم، عادل أمام، أبو بكر محمد.

تقدم فريق السكة الحديد بهدفين نظيفين في الشوط الأول، عن طريق يوسف عطا المنتقل من نادى الاتحاد بعد أن قطع الكرة من محمد سمير حارس مرمى فريق جينيس، ثم تمكن يوسف عطا من تسجيل الهدف الثاني أيضا بضربه رأس من عرضية احمد عبد المنعم كشرى.

وفي الشوط الثاني سجل ياسر رضا الهدف الثالث للسكة في الدقيقة 5 من عرضية محمد عبد الرحيم ريعو.

وسجل الهدف الاول لفريق جينيس عادل إمام في الدقيقة 20 من ضربة جزاء بعد أن لمس الكرة أحد مدافعى السكة الحديد.

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وأحرز مصطفى شحاته الهدف الثاني لفريق جينيس في الدقيقة 43 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم أضاف فوزي الكاشف لاعب السكة الهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأدار اللقاء الحكم علاء عبد الظاهر حكم ساحة ، ونجله أحمد علاء عبد الظاهر مساعد أول، محمد طة نعيم مساعد ثانى.

يقود الجهاز الفني للفريق السكة الحديد: جمعة مشهور مديرأ فنينأ، كمال اليمني مدرب عام،احمد صوابى مدرب، إيهاب بتيا مدربا مساعد، محمد السيد مدرب حراس مرمى، محمد عبد العال طيب، وليد نصار اخصائي علاج طبيعي،حسين ابراهيم مدلكا، محمد جمال مدير إدارى، رفاعى رمضان عبد السلام الشهير بالكروان منسق اعلامي.

بينما يتكون الجهاز الفني للفريق جينيس من: أحمد بكري مدير فنياً، هشام على مدرب عام، سيد خطاب مدرب، محمد سامي مدرب،احمد مصطفى مدرب مساعد، فيصل سامى مدير إدارى ، وسمير محمد طيب.