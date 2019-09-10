الامارات | تعرف إلى وجهة نظر الجمهور عقب فوز الإمارات على ماليزيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى وجهة نظر الجمهور عقب فوز الإمارات على ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المنتخب الوطني في تخطي عقبة البداية والفوز على ماليزيا 2-1 في بداية مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في مباراة صعبة تأخر فيها المنتخب في أول دقيقة من المباراة ونجح علي مبخوت في إحراز هدفي الأبيض ليقوده إلى أول ثلاثة نقاط في المجموعة، وعقب المباراة اختلفت أراء الجمهور ما بين متشاؤم رغم الفوز بسبب تواضع المستوى الفني خاصة في الشوط الأول، ومتفائل بمستوى المنتخب خاصة في ظل تغيير ما يقارب من 7 لاعبين شباب يتواجدون مع الأبيض لأول مرة في رحلة تغيير كاملة بصفوف المنتخب وبتواجد نجوم أمثال عموري، واسماعيل الحمادي.

ورصدت “الإمارات اليوم” سؤال على مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة رأي الجمهور في المباراة: “شاركنا الرأي.. كيف ترى مستوى المنتخب الوطني في أول ظهور له أمام ماليزيا بقيادة فنية للمدرب الهولندي مارفيك؟”، وتفاعل الجمهور مع السؤال حيث رأى البعص أن البداية جيدة في ظل وجود عدد كبير من الشباب وتغير المدرب ووقت المباراة في بداية الموسم، بأراء متقاربة حيث قال أحد المتابعين: “المستوى إلى حد ما جيد فى حضور اللاعبين صغار السن وهذه تعتبر أول مباراة رسمية لهم بدليل التوتر فى الأداء “.فى الشوط الأول وفى الشوط الثانى الأداء تحسن كثيرا ومع مزيد من المباريات واكتساب الثقة هيكون الوضع أفضل بكثير

،وقال متابع أخر: “مستوي جيد والمباراة القادمة هيكون أفضل من كده بإذن الله”، وقال أخر: “الشوط الاول كان واضح الإرتباك وخصوصا الناحية اليسرى لكن في الشوط الثاني تحسن الاداء، نتمني العمل علي تصحيح الاخطاء ومبروك للامارات بداية جيدة”.

Advertisements

وعلى خلاف هذه الأراء انتقد بعض الجمهور الأداء حيث قال أحد المتابعين: “المستوي ضعيف التجانس غير موجود هناك خلل واضح فى خط الدفاع نقطة ضعف اجسام اللاعبين لمركز الدفاع والهدف الماليزي يوضح ذلك يحتاج المدرب إلى خيارات إضافية مستقبلا لمركز قلبي الدفاع”، وقال أخر: “دون المتوسط وفوز بشق الأنفس المنتخب يريد شغل وعمل جبار”، وأضاف أخر: “مستوى متواضع وبالذات بالخط الخلفي وعصبية مالها داعي من مبخوت كان انطرد، لاعبين بالتشكيلة ليسوا بمستوى المنتخب وعدم إنسجام واضح هناك فرق بين لاعب نادي ولاعب منتخب بالتوفيق للابيض بالقادم”.