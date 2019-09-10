الامارات | محمد صلاح يعود للفوز بالجوائز الفردية مع ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعود للفوز بالجوائز الفردية مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادى ليفربول فوز مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة هدف شهر أغسطس بعدما سجل هدفًا رائعًا فى شباك أرسنال بالمباراة التى جمعتهما الشهر الماضى بالدورى الإنجليزى الممتاز، وجاء الإعلان عن فوز النجم المصري على الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، والذي لاقى تفاعل كبير ليعود صلاح، للجوائز الفردية مع ناديه.

وسجل صلاح هدفين فى شباك أرسنال أحدهما من ركلة جزاء، والآخر من مهارة فردية ومجهود بدنى مميز حصل على إثره على جائزة هدف الشهر فى المباراة التى حسمها الريدز بنتيجة 3 / 1.