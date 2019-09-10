شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق والأمطار يربكان حسابات الأهلى قبل مواجهة بطل غينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، القاهرة فجراً متوجهة إلى غينيا الاستوائية، استعداداً لمواجهة كانو سبورت المقررة السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، وترأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى، وتواجه البعثة شبح الإرهاق، بسبب طول الرحلة التى ستقطعها من القاهرة، إلى غينيا الإستوائية، وتستغرق ما يقرب من 12 ساعة كاملة، يتخللها ساعتان ترانزيت، فى مطار أديس أبابا، فضلاً عن عدم انتظام المناخ فى غينيا الاستوائية، فى ظل تحذيرات مسؤولى السفارة المصرية فى غينيا من احتمالية هطول الأمطار على البلاد، فى ذلك التوقيت من العام

وهو ما دفع فايلر، المدير الفنى للفريق، للاكتفاء بأداء مران خفيف، عقب الوصول، لتخليص اللاعبين من الإرهاق، من جهة وتفادى تعرض أى من اللاعبين للإصابة خصوصاً أن المران سيجرى على ملاعب من النجيل الصناعى، فى ظل عدم وجود ملاعب تدريب طبيعية، وهو الأمر الذى أربك حسابات الجهاز الفنى، خصوصاً أن المباراة ستقام على ملعب من النجيل الطبيعى، وهو الذى سيؤدى عليه الفريق مرانه الرئيسى، بعد غد الجمعة.

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وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، على فرض سياج من السرية، على التدريبات التى سيؤديها الفريق هناك، لتجنب وصول الخطة والتشكيل اللذين سيلعب بهما المباراة، إلى المنافس، واتفق مدير الكرة مع مسؤولى ملعب المباراة على الالتزام بتعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بشأن وسائل الإعلام المختلفة، والتى تقضى بحضورهم أول فترة من المران الرئيسى للفريق، على أن يغادروا الملعب بعدها مباشرة.

كان الأهلى قد استعد لمواجهة كانو سبورت، من خلال التدريبات التى أداها الفريق على ملعب مختار التتش، خلال الأيام القليلة المنقضية، ووضح خلالها حرص فايلر على تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه، والمتمثلة فى سرعة الارتداد من الهجوم إلى الدفاع، عند فقدان الكرة، وكذلك السعى لتصحيح الأخطاء الهجومية، أمام المرمى، والعمل على استغلال أنصاف الفرص التى قد تتاح للاعبين، خلال المواجهة.

يأتى هذا فى الوقت الذى اتخذ فيه مسؤولو السفارة المصرية كافة الإجراءات الخاصة بتأمين البعثة، خلال تواجدها فى غينيا، سواء أثناء تواجدهم داخل فندق الإقامة، أو خلال تحركهم فى غينيا، إلى ملاعب التدريب، وإلى ملعب المباراة، ثم تأمين البعثة، أثناء عودتها إلى المطار، عقب المباراة، تمهيداً لرحلة العودة إلى القاهرة.

وحرص الثنائى: سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، على التواصل مع السفارة المصرية، فى غينيا الاستوائية قبل السفر، والترتيب لكافة التفاصيل الخاصة بوصول واستقبال بعثة الأهلى، وحجز فندق الإقامة فى العاصمة، وملاعب التدريب ووسائل التنقل، وحرص عبدالحفيظ على إعداد تقرير شامل لعرضه على السويسرى رينيه فايلر، عقب وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية، على أن يشتمل التقرير على كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذى تقام عليه المباراة، وحرص فايلر، على عقد جلسة مع حسام عاشور، بصفته كابتن الفرق، للتأكيد على بعض الأمور، والتعليمات لنقلها للاعبين قبل سفر الفريق إلى غينيا الاستوائية صباح غد، وحرص فايلر على الاجتماع بعاشور، بصفته كابتن الفريق، للحديث عن التفاصيل الخاصة بمواجهة كانو سبورت، وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى بعد تماثل محمد الشناوى للشفاء من الإصابة التى لحقت به وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، أمس الثلاثاء، وينتظر أن يخضع محمد الشناوى لاختبار طبى لتحديد مدى مشاركته من عدمها.