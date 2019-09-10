شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة السعودية ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة منتخب السعودية وديا في الساعة الثامنة باستاد يتروسبورت، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض بطولتي إفريقيا وآسيا المؤهلتين لأوليمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي: عمر صلاح في حراسة المرمي، أحمد رمضان وأسامة جلال وأحمد فتوح وعمار حمدي وأكرم توفيق ومحمود مرعي ورمضان صبحي وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

وكان المنتخب الأوليمبي قد حقق الفوز على نظيره السعودي السبت الماضي بنتيجة 4ـ1.