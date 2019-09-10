شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر يهاجم محمد صلاح: أناني ومهووس.. ليس في مستوى ميسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أرسن فينجر، النجم المحترف في ليفربول محمد صلاح.
قال المدرب الفرنسي فينجر، في تصريحات نقلها موقع صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن صلاح «أناني» وليس في مستوى نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.
وتابع فينجر أن صلاح «مهووس» بإنهاء الهجمة بنفسه، مضيفاً أن هذا الأمر سيتم حله بالتأكيد «عندما يتقدم قليلا في السن، سيجد اللحظة التي يتحتم عليه فيها تمرير الكرة ومتى يسجل».
وأوضح أرسين فينجر أن «صلاح لديه أوجه شبه مع ميسي، لكن عليه العثور على استمرارية ميسي».
وأضاف: «أراه هدّافا جيدا بيد أن ميسي لديه كل شيء»، وأردف: «لكنني معجب بشدة بصلاح، فهو لديه إمكانيات كبيرة وماني كذلك».
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