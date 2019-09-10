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هدف مارادوني يسجله محسن قراوي في مرمى المنتخب السعودي (فيديو)

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

محسن القراوي

سجل نجم منتخبنا الوطني محسن القراوي الهدف الأول في مرمى الشباك المنتخب السعودي.

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  وكان الهدف بطريقة رائعة وخرافية  واستطاع من خلاله التقدم لمنتخب اليمن  على حساب منتخب الخضر.

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