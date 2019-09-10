هدف مارادوني يسجله محسن قراوي في مرمى المنتخب السعودي (فيديو)

Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 محسن القراوي سجل نجم منتخبنا الوطني محسن القراوي الهدف الأول في مرمى الشباك المنتخب السعودي.

Advertisements وكان الهدف بطريقة رائعة وخرافية واستطاع من خلاله التقدم لمنتخب اليمن على حساب منتخب الخضر. Advertisements Advertisements

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