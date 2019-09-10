النعاش يعلن تشكيلة المنتخب لمواجهة السعودية

Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 منتخب اليمن اعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سامي النعاش قبل قليل عن التشكيلة المختارة لمباراة المنتخب مع نظيره السعودي التي ستنطلق الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت اليمن على استاد البحرين الوطني في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين2023). وسيلعب المنتخب بطريقة لعب 1-3-2-4

وفيما يلي التشكيلة:- - في الحراسة سالم عوض . Advertisements - في الدفاع احمد الصادق ومدير عبدربه وعلاء نعمان ومفيد جمال. - في الوسط الارتكاز عماد منصور وناصر محمدوه . - في الوسط الهجومي احمد السروري وعمر الداحي وعبدالواسع المطري. - وفي الهجوم محسن قراوي. Advertisements Advertisements

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