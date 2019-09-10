دي خيا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

دي خيا

بات الحارس الإسباني ديفيد دي خيا قريب من تجديد عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفقاً لما نشرته الثلاثاء صحيفة ذا جارديان.

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وينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 28 عاماً مع النادي الإنجليزي في يونيو(حزيران) المقبل، وسيصبح حرا إذا لم يتوصل لاتفاق خلال الفترة الحالية مع "الشياطين الحمر".

ورغم أن المفاوضات لم تنته بعد، إلا أنه ينتظر التوصل لاتفاق قريبا، وأن يستمر الحارس الدولي الإسباني في أولد ترافورد خلال المواسم المقبلة.

وكان دي خيا قد انضم لمان يونايتد في 2011 وأصبح حارساً لا غنى عنه للنادي الإنجليزي، واختير كأفضل لاعب في الفريق أربع مرات خلال الأعوام الست الماضية.