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حسام حسن يشيد بأداء أحمد فتوح مع المنتخب الأولمبي...

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جدة - عمرو شويل أبدى الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حسام حسن ارتياحه الشديد من المستوى الرائع الذى ظهر عليه أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق المنضم حاليا لمعسكر المنتخب الاولمبى والذى يخوض مواجهتين وديتين أمام نظيره السعودى.

 

كان أحمد فتوح قد نجح فى لفت الأنظار فى المباراة الأولى التى أقيمت السبت الماضى وانتهت بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف ونجح اللاعب من إحراز هدف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

 

ويراقب حسام حسن مباريات المنتخب الأولمبى لمراقبة جميع اللاعبين المنضمين من فريقه لصفوف المنتخب قبل خوض غمار الدورى المقرر إقامته يوم 21 سبتمبر الجارى.
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