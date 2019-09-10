شكرا لقرائتكم حسام حسن يشيد بأداء أحمد فتوح مع المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان أحمد فتوح قد نجح فى لفت الأنظار فى المباراة الأولى التى أقيمت السبت الماضى وانتهت بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف ونجح اللاعب من إحراز هدف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
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