شكرا لقرائتكم شيكابالا راحة من تدريبات الزمالك بأمر ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفضل الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك تخصيص فقرة تأهيلية للاعب يؤديها بجمانيزيوم النادي وذلك لرفع معدل اللياقة لديه . كان الزمالك قد فاز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز 3 / 0.

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