شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق : اتحاد الكرة يستهدف الارتقاء بالرياضة النسائية لأعلى المستويات الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما اكدت علي اهتمامها بكرة القدم النسائية في الجامعات من خلال متابعة المسابقات وانتقاء افضل العناصر لإنشاء منتخب من الجامعات وإقامة مباريات ودية مع الاندية والمنتخبات للوقوف علي افضل العناصر.
وشددت عبدالحق علي ان الحافز الرياضي المضاف للمجموع للمشاركات في كرة القدم النسائية خاصة اصحاب المراكز الاول والثاني والثالث والرابع سيكون عامل مشجع للاعبات من اجل الممارسة والاهتمام والتركيز
وعقدت الدكتورة سحر عبد الحق جلسة مع الدكتورة ايمان حسن رئيس الادارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم لاقامة دورة تنشيطية لكرة القدم الخماسية للبنات من خلال المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المحافظات وجاري دراسة قرار بمنح لاعبات المدارس الحافز الرياضة اضافة للمجموع لتوسيع قاعدة الممارسة.
وأضافت ان للاعبات كرة القدم النسائية الاولوية في الالتحاق بكليات التربية الرياضية بغض النظر عن المجموع مما يشجع كل لاعبه لها رغبه في الممارسة والوصل لاعبي مستوي.
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