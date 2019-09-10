العراقي همام طارق يحصل على البطاقة الدولة مع الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل وصلت البطاقة الدولية للعراقي همام طارق الوافد الجديد لصفوف الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الدراويش خلال الأيام القليلة المقبلة. ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب الدولى الأعسر، وذلك بعد تصديق الجهاز الفنى الذى أعجب كثيرا بقدرات وإمكانياته ويراه إضافة كبيرة نظرا لخبراته الفنية الكبيرة ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.

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