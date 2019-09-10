شكرا لقرائتكم العراقي همام طارق يحصل على البطاقة الدولة مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.
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